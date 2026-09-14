הטייס שצנח ב-160 קמ"ש: סיפור הישרדות מדהים של לוחם
נווט F15E שהופל במבצע "שאגת הארי" שרד צניחה קטלנית עם גב וזרוע שבורים. כוח עילית היסטורי של 90 לוחמים חילץ אותו – במחיר פיצוץ מטוסי ענק (בעולם)
נווט F15E שהופל במבצע "שאגת הארי" שרד צניחה קטלנית עם גב וזרוע שבורים. כוח עילית היסטורי של 90 לוחמים חילץ אותו – במחיר פיצוץ מטוסי ענק (בעולם)
רשת CNN חושפת את הגורמים לכישלון הסעודי שהוביל לאובדן השליטה ברצועת החוף במערב תימן ובמצר באב אלמנדב: כוחות נאמני סעודיה הציבו "חיילי רפאים" - 80% מהרשימות היו חיילים שלא קיימים כדי לאסוף תלושי שכר. הסעודים לא מילאו את החלל שנוצר לאחר עזיבת כוחות איחוד האמירויות את תימן בראשית השנה. חיל האוויר הסעודי לא היה ערוך למתקפה ולא ביצע אפילו תקיפה אחת ביום בו כבשו החות'ים את רצועת החוף. הסעודים ביקשו סיוע אווירי מארה"ב אך טראמפ סירב - הסיוע האמריקאי היה רק במודיעין. כך נפלו רצועת החוף והמצר החשוב לידי החות'ים תוך יממה.צוות בבלי
"בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור" • הליכוד: תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של איזנקוטדוד קליין
לאחר חיסול המחבלים והשמדת מנהרות הטרור ברכס, צה"ל נערך לשליטה מלאה על האזור ולמניעת כל ניסיון של החיזבאללה לחזור ולהתבסס בובבלי
יצחק אלמקייס, תושב אנגליה, אותר ללא רוח חיים ביער סמוך לציון רבי נחמן • הנסיבות נבדקות • עסקני איחוד הצלה פועלים לשחרור הגופה לקבורהבבלי
אלירן אליה, המשוריין לכנסת של גדי איזנקוט, הוציא הודעת תמיכה ביוצרי סרט שמאשים את ישראל ב"הרג המוני מכוון" בעזה • הליכוד: "שמאל קיצוני והזוי"בבלי
מפקד חטיבת חאן יונס ופעילי מערך ההנדסה חוסלו בתקיפות ממוקדות; במקביל הושמדו עשרות מחסני נשק וסדנאות ייצורבבלי
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי רכס עלי טאהר הוא חלק מאזור הביטחון של ישראל בלבנון. לדבריו, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או גורם אחר להתבסס בו. "מי שיתקרב לרכס יושמד" אמר כ"ץ.צוות בבלי
התביעה הפדרלית בגרמניה הגישה כתבי אישום נגד שבעה מחבלי חמאס שנעצרו בקרלסרוהה. החשודים צברו נשק כבד ותכננו פיגועים במוסדות יהודייםבבלי
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