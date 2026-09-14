בבלי
מבזק האירוע הטראגי בבית שמש

כתב אישום: דקר ילד בן 7 למוות בבריכה ופצע את בן דודו

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ליאל איפרגן, שדקר למוות את הלל דדון ז"ל בן ה-7 ופצע קשה את בן דודו בעת ששיחקו בבריכה בבית שמש

משה כץ בבלי
הזירה בבית שמש
הזירה בבית שמש | צילום: צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90
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