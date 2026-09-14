פולין מאיימת: "נשמיד את רוסיה תוך 6 שבועות"
סיקורסקי חושף: לנאט"ו 2,500 מטוסי קרב מול 300 רוסיים בלבד • "חלום מעצמת-העל של פוטין התנפץ" | מתיחות שיא בגבול המזרחי (בעולם)
סיקורסקי חושף: לנאט"ו 2,500 מטוסי קרב מול 300 רוסיים בלבד • "חלום מעצמת-העל של פוטין התנפץ" | מתיחות שיא בגבול המזרחי (בעולם)
בית הדין לעבודה קבע כי החברה דחתה את המועמד מבלי לבחון כראוי את כישוריו ואת האפשרות להנגיש עבורו את מערכות החברהיאיר טל
הכל היה מוכן לשיגור "אוונגארד": אזורי טיסה נסגרו, תושבים הוזהרו לאורך המסלול – אך חלון השיגור נסגר בלי שהטיל המריאישראל גרוס
תיעוד חדש מציג את מטוסי הקרב הסעודיים על רקע ההסלמה החריפה • החות'ים השתלטו על אי אסטרטגי בכניסה למצר באב אל-מנדב • יורש העצר פנה לטראמפ בבקשת סיועאריה לוי
25 שנה אחרי הפיגועים בארה"ב: נתונים חדשים מצביעים על מחיר בריאותי שממשיך לגדול • יותר מ-9,400 כבר נפטרו ממחלות הקשורות לחשיפהישראל גרוס
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ליאל איפרגן, שדקר למוות את הלל דדון ז"ל בן ה-7 ופצע קשה את בן דודו בעת ששיחקו בבריכה בבית שמשמשה כץ
אמצעי לחימה שסופקו לכוחות הנתמכים בידי סעודיה נפלו לידי החות'ים | במקביל: שיירות חמושות נערכות לקראת המערכה הבאה במאריבישראל גרוס
רשת CNN חושפת את הגורמים לכישלון הסעודי שהוביל לאובדן השליטה ברצועת החוף במערב תימן ובמצר באב אלמנדב: כוחות נאמני סעודיה הציבו "חיילי רפאים" - 80% מהרשימות היו חיילים שלא קיימים כדי לאסוף תלושי שכר. הסעודים לא מילאו את החלל שנוצר לאחר עזיבת כוחות איחוד האמירויות את תימן בראשית השנה. חיל האוויר הסעודי לא היה ערוך למתקפה ולא ביצע אפילו תקיפה אחת ביום בו כבשו החות'ים את רצועת החוף. הסעודים ביקשו סיוע אווירי מארה"ב אך טראמפ סירב - הסיוע האמריקאי היה רק במודיעין. כך נפלו רצועת החוף והמצר החשוב לידי החות'ים תוך יממה.צוות בבלי
נווט F15E שהופל במבצע "שאגת הארי" שרד צניחה קטלנית עם גב וזרוע שבורים. כוח עילית היסטורי של 90 לוחמים חילץ אותו – במחיר פיצוץ מטוסי ענק (בעולם)יהודה פנחסי
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