מבזק תחקיר מהדהד

30 בכירים ארגנו קמפיין נגד קטאר – והוא נעלם

תחקיר חושף: ביום השישי למלחמה הוקמה קבוצת וואטסאפ חשאית של 30 בכירים להפעלת לחץ גלובלי נגד מממנת חמאס. לאחר חודש של פעילות אינטנסיבית – הפרויקט נגנז בשקט, רגע לפני התגלות הקשרים עם דוחא

יהודה פנחסי • בבלי • ג' בתשרי | 14.09.26 13:18