בבלי
מבזק אירוע מסוכן בגבול אוקראינה

דקות לפני התקיפה: ראש ממשלה לשעבר חלף באותו מסלול

מל"ט רוסי פגע בקטר רכבת 2 ק"מ מהגבול עם פולין • דקות קודם לכן עבר בוריס ג'ונסון ויועצי ביטחון אירופים באותו נתיב • ראש ה-CIA לשעבר: "מנהיג ברברי"

אריה לוי בבלי
ג'ונסון
ג'ונסון | צילום: צילום: בית המלוכה
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