דקות לפני התקיפה: ראש ממשלה לשעבר חלף באותו מסלול

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עינב צנגאוקר, אם שורד השבי, חושפת בריאיון: החזקתי במידע מודיעיני על מקום הימצאו של בני • חמאס סירב להמשיך בעסקה עד שידבר איתה • הפרטים המלאים