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לפיד לנתניהו בפגישה מיוחדת: "תבטלו את הכספים הקואליציוניים המושחתים"

ראש הממשלה ביקש לפתוח את חוק התקציב להעברת כספים לביטחון • נציגי הצבא הוזמנו להציג את הצרכים הדחופים | לפיד התנה: רק אם תבטלו את הכספים הקואליציוניים (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • ג' בתשרי | 14.09.26 15:10