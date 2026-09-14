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עינב צנגאוקר מגלה: ידעתי איפה הוא מוחזק כמעט בזמן אמת

עינב צנגאוקר, אם שורד השבי, חושפת בריאיון: החזקתי במידע מודיעיני על מקום הימצאו של בני • חמאס סירב להמשיך בעסקה עד שידבר איתה • הפרטים המלאים

משה כץ • בבלי • ג' בתשרי | 14.09.26 15:27