דובר צה"ל תוקף את סרט "נזק אגבי": טענות שקריות ומעוותות
אפי דפרין פרסם תגובה חריפה לסרט התיעודי שזכה בפרס בונציה: מצגי שווא והכפשות שקריות נגד חיילינו • הוא הפנה בקשה ליוצרים הישראלים
אפי דפרין פרסם תגובה חריפה לסרט התיעודי שזכה בפרס בונציה: מצגי שווא והכפשות שקריות נגד חיילינו • הוא הפנה בקשה ליוצרים הישראלים
ראש הממשלה יישא נאום בעצרת הכללית • ממדאני חזר בו מאיומי המעצר | מבט היסטורי: מנאום הבכורה מול ערפאת ועד היום (פוליטי מדיני)דוד קליין
המבנה שימש כפנימייה ראשונה של הישיבה בשנת תשל"ז • 70 מקומות שינה חדשים יוכשרו עד פסח תשפ"ז | סגירת מעגל היסטורית (עולם הישיבות)חיים כהן
מפקד כוחות הביטחון הפנימיים באיראן הכריז בטלוויזיה הממלכתית על "מצב מלחמתי" פנימי, חשף למעלה מ-6,000 מעצרים, והזהיר: נראה במפגינים כאויבים ונפעל בהתאםיהודה פנחסי
השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה הסמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה שנגרמה מפיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. על פי דיווחים, 11 בני אדם נפגעו באירוע.צוות בבלי
עינב צנגאוקר, אם שורד השבי, חושפת בריאיון: החזקתי במידע מודיעיני על מקום הימצאו של בני • חמאס סירב להמשיך בעסקה עד שידבר איתה • הפרטים המלאיםמשה כץ
ראש הממשלה ביקש לפתוח את חוק התקציב להעברת כספים לביטחון • נציגי הצבא הוזמנו להציג את הצרכים הדחופים | לפיד התנה: רק אם תבטלו את הכספים הקואליציוניים (פוליטי מדיני)דוד קליין
מל"ט רוסי פגע בקטר רכבת 2 ק"מ מהגבול עם פולין • דקות קודם לכן עבר בוריס ג'ונסון ויועצי ביטחון אירופים באותו נתיב • ראש ה-CIA לשעבר: "מנהיג ברברי"אריה לוי
פרקליטות ירושלים הגישה כתב אישום נגד תושב באר שבע בן 41 שהחדיר תרופות מרשם למחית תינוקות והניח על מדפי סופרמרקטים • חמישה פעוטות הורעלו ואושפזומשה כץ
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