מבזק תביעת לשון הרע

בית המשפט ביטל את פסק הדין נגד עובדת המעון לשעבר

בית משפט השלום ביטל את פסק הדין שחייב את סילבי גנסיה לשלם לרעיית ראש הממשלה 100 אלף ש"ח, בעקבות טענות למחדלים של עורך דינה הקודם

יאיר טל • בבלי • ג' בתשרי | 14.09.26 17:22