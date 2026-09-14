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שני נעדרים בסיכון: ילד בן 6 ובחור בן 26 • המשטרה קוראת לסייע

גלעד יוסף בן 26 נעדר מראשון לציון מיום שישי האחרון • יוסף בלוי בן 6 נעלם באיזור מושב עגור • המשטרה פרסמה תיאורים מפורטים ופונה לציבור לסייע באיתורם

יאיר טל בבלי
שני נעדרים בסיכון: ילד בן 6 ובחור בן 26 • המשטרה קוראת לסייע
צילום: צילום: דוברות המשטרה
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