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מבזק הסרט שמעורר סערה

נתניהו מזועזע מסרט "נז"א": "זה מתחיל ביאיר גולן"

ראש הממשלה הגיב בחריפות לסרט שזכה בפרס בוונציה ומציג את צה"ל כפושעי מלחמה • קרא לאייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם גולן • הרמטכ"ל: "עלילות דם"

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נתניהו מזועזע מסרט "נז"א": "זה מתחיל ביאיר גולן"
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