"אני אוהבת קוגל ולא שומעת לרבנים": נציגת 'הציבור החרדי' מעוררת גיחוך

תיעוד ישן של ד"ר נחומי יפה מרשימת לייטנר עולה מחדש לרשת • "אני חרדית, אוהבת קוגל ולא סושי, יש לי נטפליקס" | סקר חדש: המפלגה מתחת לרף התחתון (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • ג' בתשרי | 14.09.26 22:47