בבלי
מבזק לא המלחמה באיראן

טראמפ: זה הגורם האמיתי לעליית מחירי הדלק

נשיא ארה"ב טוען כי העלייה במחירי הנפט נגרמת בעיקר מהתקפות הדדיות על תשתיות אנרגיה בין רוסיה לאוקראינה, ולא מהמלחמה באיראן • זלנסקי הגיב בחריפות

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מימין זלנסקי, משמאל טראמפ
מימין זלנסקי, משמאל טראמפ | צילום: צילום: שאטרסטוק
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