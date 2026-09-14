נער בן 15 שרד 62 שעות על סירה הפוכה בלב ים הקפוא

"הציבור החרדי":

תיעוד ישן של ד"ר נחומי יפה מרשימת לייטנר עולה מחדש לרשת • "אני חרדית, אוהבת קוגל ולא סושי, יש לי נטפליקס" | סקר חדש: המפלגה מתחת לרף התחתון (פוליטי מדיני)