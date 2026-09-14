גנב ניידת משטרה והתרסק לתוך בית מגורים
מרדף חריג באוהיו הסתיים בכך שחשוד השתלט על ניידת משטרתית ונסע בה ישירות לתוך בית מגורים • שבעה שוטרים נפצעו במהלך ההשתלטות על החשוד
מרדף חריג באוהיו הסתיים בכך שחשוד השתלט על ניידת משטרתית ונסע בה ישירות לתוך בית מגורים • שבעה שוטרים נפצעו במהלך ההשתלטות על החשוד
נער מאלסקה נאחז בסירת דיג שהתהפכה במשך כשלושה ימים, לאחר שאחיו ובן דודו נספו לנגד עיניו. הוא אותר כשהוא סובל מהיפותרמיה, ללא מזון ומים, וחולץ על ידי ספינת דיג שעברה באזורבבלי
משמרות המהפכה טוענות: המכלית פגעה במוקשים ועולה בלהבות • ההכרזה הגיעה זמן קצר לאחר שטראמפ הצהיר: "הנפט זורם"בבלי
נשיא ארה"ב טוען כי העלייה במחירי הנפט נגרמת בעיקר מהתקפות הדדיות על תשתיות אנרגיה בין רוסיה לאוקראינה, ולא מהמלחמה באיראן • זלנסקי הגיב בחריפותבבלי
בישיבה אצל ראש הממשלה נתניהו נקבע כי יו"ר "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין • נתניהו צפוי להנחות את חברי הרשימה לפעול נגדו באופן נחרץבבלי
תיעוד ישן של ד"ר נחומי יפה מרשימת לייטנר עולה מחדש לרשת • "אני חרדית, אוהבת קוגל ולא סושי, יש לי נטפליקס" | סקר חדש: המפלגה מתחת לרף התחתון (פוליטי מדיני)דוד קליין
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי איראן מעוניינת מאוד להגיע להסכם במהירות. "איראן הכושלת רוצה מאוד להגיע להסכם, ומהר. אני אחליט אם ארצות הברית תבחר להיכנס למגעים, אפשרות שאנחנו פתוחים אליה", הצהיר.צוות בבלי
הסרט שזכה בפרס בפסטיבל ונציה עורר תגובות חריפות בארץ, כולל מראש הממשלה ומשר התרבות | צה"ל הכחיש את הטענות ותקף את אמינות העדויותבבלי
סקר חדש: איזנקוט מוביל עם 24 מנדטים, הליכוד 20 • שוויון מדויק של 52-52 בין הגושים | הנדל עם 4 מנדטים הופך לשחקן המכריע, מפלגת הציבור החרדי עמוק מתחת אחוז החסימהבבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ