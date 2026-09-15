טירחה או עקיצה: דרש 14.5 מיליון – קיבל 745 אלף
אפוטרופוס שניהל עיזבון של מאות מיליונים דרש שכר טרחה של 14.5 מיליון שקל. השופטת קבעה: "מגלומניות" – וחתכה את הסכום ל-745 אלף בלבד
אפוטרופוס שניהל עיזבון של מאות מיליונים דרש שכר טרחה של 14.5 מיליון שקל. השופטת קבעה: "מגלומניות" – וחתכה את הסכום ל-745 אלף בלבד
קבוצת צעירים שיגרה זיקוקים לעבר בית הכנסת הספרדי בשכונת מאידה וייל, דקות לאחר שמשפחה יהודית עם ילדים עברה במקום • המשטרה פתחה בחקירהאריה לוי
דיווח: איראן השיגה מגורמים סיניים מסחריים תמונות לוויין מפורטות של בסיס אמריקאי בירדן זמן קצר לפני שטילים פגעו באזור המגורים והרגו שלושה חייליםאריה לוי
שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול פשטו על צימר בנצרת ואיתרו סמים רבים; ברכב שעמד בחוץ נמצא תיק עם רימון רסס ועשרות כדורי תחמושת מתחת לעגלת תינוקאליהו לוי
שב"כ והמשטרה עצרו צעיר שהושפע מאירועי שומר חומות ומטבח 7 באוקטובר • בחקירה התגלה שביצע אימונים, חיפש מדריכי לחימה וניסה לייצר מטעני חבלהאליהו לוי
לאחר הסערה שליוותה את החלפת הח"כים הוותיקים בנציגים חדשים, התכנסו אמש בבני ברק כל נציגי 'דגל התורה' — הוותיקים והחדשים — לישיבת היערכות לקראת הבחירות | תיעודיהודה פנחסי
נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי לצד עשרות אלפי מתפללים • "נתפלל ליותר אהבת ישראל ולפחות שנאת חינם"יהודה פנחסי
הטמפרטורות ימשיכו גבוהות מהרגיל לעונה עד יום רביעי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה ירידה קלה, וביום שישי ייתכן גשם קל בצפון ובחוףבבלי
משרד הבינוי והשיכון מבהיר כי העבודות לא אושרו ונבדקות • בקרב חברי הכנסת החרדים – שתיקה כמעט מוחלטת, למעט ח"כ מלכיאלי: "חמור מאוד ומצער"יהודה פנחסי
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