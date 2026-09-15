מבזק מכה משפטית

טירחה או עקיצה: דרש 14.5 מיליון – קיבל 745 אלף

אפוטרופוס שניהל עיזבון של מאות מיליונים דרש שכר טרחה של 14.5 מיליון שקל. השופטת קבעה: "מגלומניות" – וחתכה את הסכום ל-745 אלף בלבד

יהודה פנחסי • בבלי • ד' בתשרי | 15.09.26 07:36