תושב כפר קאסם בן 19 נעצר בחשד לתכנון פיגוע

פשיטה על צימר בנצרת

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול פשטו על צימר בנצרת ואיתרו סמים רבים; ברכב שעמד בחוץ נמצא תיק עם רימון רסס ועשרות כדורי תחמושת מתחת לעגלת תינוק