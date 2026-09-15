מבזק פשיטה על צימר בנצרת

רימון רסס וכדורים מתחת לעגלת תינוק בצימר בנצרת

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול פשטו על צימר בנצרת ואיתרו סמים רבים; ברכב שעמד בחוץ נמצא תיק עם רימון רסס ועשרות כדורי תחמושת מתחת לעגלת תינוק

אליהו לוי • בבלי • ד' בתשרי | 15.09.26 09:59