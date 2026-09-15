זיקוקים נורו לעבר בית כנסת היסטורי בלונדון בראש השנה
קבוצת צעירים שיגרה זיקוקים לעבר בית הכנסת הספרדי בשכונת מאידה וייל, דקות לאחר שמשפחה יהודית עם ילדים עברה במקום • המשטרה פתחה בחקירה
קבוצת צעירים שיגרה זיקוקים לעבר בית הכנסת הספרדי בשכונת מאידה וייל, דקות לאחר שמשפחה יהודית עם ילדים עברה במקום • המשטרה פתחה בחקירה
בהולנד ובצרפת נרשמו תקריות חריגות במערכות הרכבת תוך ימים ספורים; הרשויות בוחנות אפשרות של פעולות חבלה מכוונות על רקע החשש הגובר מפגיעה בתשתיות קריטיותאריה לוי
ימים ספורים לאחר הצבתו בפיניקס לציון שנה למותו של הפעיל השמרני, נמצא הפסל מכוסה בצבע. המשטרה פתחה בחקירה והארגון שהקים התחייב לשקם את האנדרטהאריה לוי
צה"ל חיסל בתקיפת כטב"מ את אחמד אלבטש, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. התקיפה בוצעה על רכבו מעט לפני חצות. מקורות עזתיים מדווחים כי אלבטש שימש כראש מטה החימוש של החטיבה הצפונית. הלווייתו התקיימה בעזה, בה נשמעו קריאות והיה ירי באוויר של חמושים.צוות בבלי
שריפת צמיגים, חסימת כבישים ועימותים עם שיירות: העלאת מחירי הדלק הציתה את המחאה הרחבה ביותר מאז נפילת אסדאליהו לוי
ערב ראש השנה התקבל מכתב דרמטי מהמושל: לפנות את בית העלמין תוך ימים • בשיתוף שלוחי חב"ד והקהילה היהודית הועברו ארבעת הקברים לחלקה חדשה תוך שמירה על כבוד המת וההלכהאריה לוי
שר האוצר ויו"ר ועדת החוקה יציגו היום את "פרק ב'" של הרפורמה • פסקת התגברות, שינוי בוועדת המינויים וצמצום סמכויות היועמ"ש | הקלפים על השולחן לפני הבחירות (פוליטי מדיני)דוד קליין
כוחות צה"ל השמידו בדרום לבנון עמדת שהייה של חזבאללה שכללה פיר ומשגרים מוכנים לשימוש עם 32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. הרקטות הושארו במקום לפני הסכם הפסקת האש.צוות בבלי
מפקד סנטקום מרגיע, אך מסמכי משרד ההגנה חושפים: מבצע נגד איראן כילה 22 מיליארד דולר, מלאי המיירטים נחתך בחדות, והתעשייה תקועהיהודה פנחסי
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