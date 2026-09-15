22 מיליארד דולר נגד איראן - מלאי המיירטים קורס

בבלי

צה"ל חיסל בתקיפת כטב"מ את אחמד אלבטש, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. התקיפה בוצעה על רכבו מעט לפני חצות. מקורות עזתיים מדווחים כי אלבטש שימש כראש מטה החימוש של החטיבה הצפונית. הלווייתו התקיימה בעזה, בה נשמעו קריאות והיה ירי באוויר של חמושים.