בבלי
מבזק לקראת הכנסת ה-26

סמוטריץ' ורוטמן חושפים: כך תיראה הרפורמה המשפטית בממשלה הבאה

שר האוצר ויו"ר ועדת החוקה יציגו היום את "פרק ב'" של הרפורמה • פסקת התגברות, שינוי בוועדת המינויים וצמצום סמכויות היועמ"ש | הקלפים על השולחן לפני הבחירות (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
מימין: שלט תמיכה ברפורמה המשפטית, משמאל: סמוטריץ מציג את התוכנית המשפטית בקמפיין לכנסת ה-25
מימין: שלט תמיכה ברפורמה המשפטית, משמאל: סמוטריץ מציג את התוכנית המשפטית בקמפיין לכנסת ה-25 | צילום: צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני, פלאש 90
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יהודה פנחסי
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