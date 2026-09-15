בערב החג: המושל הטיל על הקהילה בבנגקוק לפנות את הקברים
ערב ראש השנה התקבל מכתב דרמטי מהמושל: לפנות את בית העלמין תוך ימים • בשיתוף שלוחי חב"ד והקהילה היהודית הועברו ארבעת הקברים לחלקה חדשה תוך שמירה על כבוד המת וההלכה
ערב ראש השנה התקבל מכתב דרמטי מהמושל: לפנות את בית העלמין תוך ימים • בשיתוף שלוחי חב"ד והקהילה היהודית הועברו ארבעת הקברים לחלקה חדשה תוך שמירה על כבוד המת וההלכה
הפחים רוקנו אך המדרכות קבורות תחת הררי זבל • תושבים זועמים: 'אי אפשר ללכת בלי לדרוך על אשפה' | גלריה מצחינה ותגובות זועמות (חדשות חרדים)יאיר טל
בהולנד ובצרפת נרשמו תקריות חריגות במערכות הרכבת תוך ימים ספורים; הרשויות בוחנות אפשרות של פעולות חבלה מכוונות על רקע החשש הגובר מפגיעה בתשתיות קריטיותאריה לוי
ימים ספורים לאחר הצבתו בפיניקס לציון שנה למותו של הפעיל השמרני, נמצא הפסל מכוסה בצבע. המשטרה פתחה בחקירה והארגון שהקים התחייב לשקם את האנדרטהאריה לוי
צה"ל חיסל בתקיפת כטב"מ את אחמד אלבטש, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. התקיפה בוצעה על רכבו מעט לפני חצות. מקורות עזתיים מדווחים כי אלבטש שימש כראש מטה החימוש של החטיבה הצפונית. הלווייתו התקיימה בעזה, בה נשמעו קריאות והיה ירי באוויר של חמושים.צוות בבלי
שריפת צמיגים, חסימת כבישים ועימותים עם שיירות: העלאת מחירי הדלק הציתה את המחאה הרחבה ביותר מאז נפילת אסדאליהו לוי
שר האוצר ויו"ר ועדת החוקה יציגו היום את "פרק ב'" של הרפורמה • פסקת התגברות, שינוי בוועדת המינויים וצמצום סמכויות היועמ"ש | הקלפים על השולחן לפני הבחירות (פוליטי מדיני)דוד קליין
כוחות צה"ל השמידו בדרום לבנון עמדת שהייה של חזבאללה שכללה פיר ומשגרים מוכנים לשימוש עם 32 רקטות שהיו מכוונות לשטח ישראל. הרקטות הושארו במקום לפני הסכם הפסקת האש.צוות בבלי
מפקד סנטקום מרגיע, אך מסמכי משרד ההגנה חושפים: מבצע נגד איראן כילה 22 מיליארד דולר, מלאי המיירטים נחתך בחדות, והתעשייה תקועהיהודה פנחסי
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