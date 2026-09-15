קטסטרופה בבני ברק: יומיים אחרי החג והעיר טובעת באשפה

הפחים רוקנו אך המדרכות קבורות תחת הררי זבל • תושבים זועמים: 'אי אפשר ללכת בלי לדרוך על אשפה' | גלריה מצחינה ותגובות זועמות (חדשות חרדים)

יאיר טל • בבלי • ד' בתשרי | 15.09.26 12:51