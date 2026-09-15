"אל תביא אותו איתך": לוחמי הגדעונים זועמים על בן גביר

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מבזק משבר ביחידת העילית

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לוחמים נאלצים ללון על ספות ובאוהלים לאחר פעילות מבצעית • רנ"צ לוי התריע על עיכוב 333 מיליון שקלים | "מלחמה על גבם של הלוחמים" (משטרה ופלילים)

דוד קליין בבלי
מימין: לוחמי הגדעונים, משמאל: בן גביר
מימין: לוחמי הגדעונים, משמאל: בן גביר | צילום: צילום: דוברות
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