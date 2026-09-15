ממדאני ללא סיווג ביטחוני: לא יכול לקבל תדרוכים מסווגים

הפסק המלא

הגאון הרב יצחק יוסף מפרסם פסק הלכה מפורט לקראת יום הכיפורים: "מי שמקיים מצווה זו תוך צער בעלי חיים – אינו מקיים את המנהג" • מתי יש להעדיף כפרות במעות, וכמה מומלץ לתת