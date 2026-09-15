אהרן ברק מציין 90 | המהפכה שעדיין מעסיקה את ישראל
נשיא בית המשפט העליון לשעבר חוגג יום הולדת תשעים, כמעט שני עשורים לאחר פרישתו. מעילת הסבירות ועד הסמכות לפסול חוקי כנסת – השינויים שהוביל עדיין עומדים במרכז המחלוקת
נשיא בית המשפט העליון לשעבר חוגג יום הולדת תשעים, כמעט שני עשורים לאחר פרישתו. מעילת הסבירות ועד הסמכות לפסול חוקי כנסת – השינויים שהוביל עדיין עומדים במרכז המחלוקת
פרטים חדשים מהשיחה הסגורה בחדר הסגלגל: הדיאלוג על ראש הממשלה, דברי הנשיא על רובשקין ועל התקיפה באיראן, ומה שהתרחש מאחורי הקלעיםחיים כהן
הגאון הרב יצחק יוסף מפרסם פסק הלכה מפורט לקראת יום הכיפורים: "מי שמקיים מצווה זו תוך צער בעלי חיים – אינו מקיים את המנהג" • מתי יש להעדיף כפרות במעות, וכמה מומלץ לתתחיים כהן
עימות חריג בימין: הליכוד מגיב לטענות עוצמה יהודית בניסוח ישיר נגד בן גביר • "נתניהו הבהיר פעמים רבות שיקים ממשלה על בסיס המפלגות הקיימות" • בן גביר: "לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים"דוד קליין
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פעלו בהכוונת שב"כ ומחוז ש"י במסגרת ההיערכות לקראת חגי תשרי • שלושת החשודים נעצרו בבתיהם בכפר ביר נבאלאאליהו לוי
מטפס נפל מדופן מצוק תלול בסיירה נבדה שבקליפורניה | צוותי חילוץ הגיעו במסוק ופעלו בתמרון מורכב לחלץ אותו מהגובה העצוםאריה לוי
תוצאות דיגום חריגות במי השתייה • משרד הבריאות מורה על הרתחת מים לפני שתייה וצחצוח שיניים • ההנחיות המלאות לתושביםיאיר טל
רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, חוסל בחאן יונס • מחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה, חוסל בעיר עזה • שניהם קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האשאליהו לוי
תשעה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד, ראש עיריית ניו יורק עדיין ללא גישה למידע מסווג על איומי טרור • העיכוב מגביל את יכולתו להגיב לאירועי חירוםישראל גרוס
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