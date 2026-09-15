הליכוד תוקף את בן גביר: תפסיק לשקר, תתרכז בסיכול ממשלת שמאל
עימות חריג בימין: הליכוד מגיב לטענות עוצמה יהודית בניסוח ישיר נגד בן גביר • "נתניהו הבהיר פעמים רבות שיקים ממשלה על בסיס המפלגות הקיימות" • בן גביר: "לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים"
עימות חריג בימין: הליכוד מגיב לטענות עוצמה יהודית בניסוח ישיר נגד בן גביר • "נתניהו הבהיר פעמים רבות שיקים ממשלה על בסיס המפלגות הקיימות" • בן גביר: "לא נערכה שום שיחה בשבועות האחרונים"
סאמי ג'מייל ממפלגת אלכתאיב הנוצרית הזהיר כי לבנון צועדת לעבר התפוררות וסומליזציה אם הממשלה תיכשל בפירוק חזבאללה מנשקו, לו התחייבה ממשלת לבנון. ג'מייל פנה לראש הממשלה נוואף סלאם: "אני מצלצל בפעמון האזהרה ומבקש ממך, אל תתפטר! עליך להפשיל שרוולים ולמשול, להטיל מרות על כולם ללא יוצא מן הכלל."צוות בבלי
פרטים חדשים מהשיחה הסגורה בחדר הסגלגל: הדיאלוג על ראש הממשלה, דברי הנשיא על רובשקין ועל התקיפה באיראן, ומה שהתרחש מאחורי הקלעיםחיים כהן
הגאון הרב יצחק יוסף מפרסם פסק הלכה מפורט לקראת יום הכיפורים: "מי שמקיים מצווה זו תוך צער בעלי חיים – אינו מקיים את המנהג" • מתי יש להעדיף כפרות במעות, וכמה מומלץ לתתחיים כהן
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פעלו בהכוונת שב"כ ומחוז ש"י במסגרת ההיערכות לקראת חגי תשרי • שלושת החשודים נעצרו בבתיהם בכפר ביר נבאלאאליהו לוי
נשיא בית המשפט העליון לשעבר חוגג יום הולדת תשעים, כמעט שני עשורים לאחר פרישתו. מעילת הסבירות ועד הסמכות לפסול חוקי כנסת – השינויים שהוביל עדיין עומדים במרכז המחלוקתדוד קליין
מטפס נפל מדופן מצוק תלול בסיירה נבדה שבקליפורניה | צוותי חילוץ הגיעו במסוק ופעלו בתמרון מורכב לחלץ אותו מהגובה העצוםאריה לוי
תוצאות דיגום חריגות במי השתייה • משרד הבריאות מורה על הרתחת מים לפני שתייה וצחצוח שיניים • ההנחיות המלאות לתושביםיאיר טל
רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, חוסל בחאן יונס • מחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה, חוסל בעיר עזה • שניהם קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האשאליהו לוי
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