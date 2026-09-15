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מבזק הפסק המלא

הראשון לציון: "חשש לעבירה דאורייתא" במוקדי כפרות

הגאון הרב יצחק יוסף מפרסם פסק הלכה מפורט לקראת יום הכיפורים: "מי שמקיים מצווה זו תוך צער בעלי חיים – אינו מקיים את המנהג" • מתי יש להעדיף כפרות במעות, וכמה מומלץ לתת

חיים כהן בבלי
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א | צילום: צילום: יעקב כהן
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