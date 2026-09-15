בן גביר פונה לנתניהו: אני אוהב אותך, אבל זה לא מגיע לי
השר לביטחון לאומי פרסם פנייה חריגה לראש הממשלה: "לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו מדינות שלא רוצים את בן גביר" • זאת על רקע מתיחות מתמשכת בין הליכוד לעוצמה יהודית
השר לביטחון לאומי פרסם פנייה חריגה לראש הממשלה: "לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו מדינות שלא רוצים את בן גביר" • זאת על רקע מתיחות מתמשכת בין הליכוד לעוצמה יהודית
צה"ל ושב"כ תקפו הלילה (ב') בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. בטש עסק בניהול אמצעי הלחימה של החטיבה והיה מעורב בתיאום אספקת ציוד צבאי לפעילי הארגון. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. החיסול בוצע להסרת איום מיידי, תוך נקיטת צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים.צוות בבלי
תצפיתניות צה"ל זיהו בזמן אמת קבוצה שחצתה את גדר ההפרדה בעוטף ירושלים, עקבו אחריהם באמצעים טכנולוגיים ולוחמי מג"ב סגרו עליהם ברחוב הכפר • התיעוד המלאאליהו לוי
ניצול אסון המעבורת באינדונזיה מתאר את הרגעים בהם הספינה התהפכה בלב ים סוער, ואת השעות הארוכות בהן נאחז בבלון גז קטן • חשבתי שאני הולך למוותאריה לוי
לקראת סגירת המועד להגשת עתירות, הונחו על שולחן ועדת הבחירות המרכזית 11 בקשות לפסילת מפלגות ומועמדים • עוצמה יהודית ורע"מ ספגו את מירב הבקשות • ההכרעה הסופית צפויה להתקבל בבג"ץיהודה פנחסי
פקידי בחירות מתקינים זכוכיות משוריינות וכפתורי מצוקה, ומנהלים נושאים נשק אישי • החשש: ממשל טראמפ ינסה להתערב בניהול הבחירות • כל 435 מושבי בית הנבחרים יעמדו לבחירה מחדשישראל גרוס
סאמי ג'מייל ממפלגת אלכתאיב הנוצרית הזהיר כי לבנון צועדת לעבר התפוררות וסומליזציה אם הממשלה תיכשל בפירוק חזבאללה מנשקו, לו התחייבה ממשלת לבנון. ג'מייל פנה לראש הממשלה נוואף סלאם: "אני מצלצל בפעמון האזהרה ומבקש ממך, אל תתפטר! עליך להפשיל שרוולים ולמשול, להטיל מרות על כולם ללא יוצא מן הכלל."צוות בבלי
פרטים חדשים מהשיחה הסגורה בחדר הסגלגל: הדיאלוג על ראש הממשלה, דברי הנשיא על רובשקין ועל התקיפה באיראן, ומה שהתרחש מאחורי הקלעיםחיים כהן
הגאון הרב יצחק יוסף מפרסם פסק הלכה מפורט לקראת יום הכיפורים: "מי שמקיים מצווה זו תוך צער בעלי חיים – אינו מקיים את המנהג" • מתי יש להעדיף כפרות במעות, וכמה מומלץ לתתחיים כהן
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