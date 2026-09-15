תיעוד: עשרה פלסטינים חצו את הגדר – כך נעצרו במיניבוס

בבלי

סאמי ג'מייל ממפלגת אלכתאיב הנוצרית הזהיר כי לבנון צועדת לעבר התפוררות וסומליזציה אם הממשלה תיכשל בפירוק חזבאללה מנשקו, לו התחייבה ממשלת לבנון. ג'מייל פנה לראש הממשלה נוואף סלאם: "אני מצלצל בפעמון האזהרה ומבקש ממך, אל תתפטר! עליך להפשיל שרוולים ולמשול, להטיל מרות על כולם ללא יוצא מן הכלל."