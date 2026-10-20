מבזק לחץ לאיחוד הימין

נתניהו וסמוטריץ' אצל רבו של וינטר: "תפרוש" | והתגובה הסוערת

ראש הממשלה ושר האוצר הגיעו לפגישת חירום עם הרב אלי סדן, רבו של עופר וינטר, והציגו סקרי עומק המצביעים על כך שמפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה • וינטר הגיב בסרטון חריף: מאסנו בקמפיין המכוער

בבלי • בבלי • ט' בחשוון | 20.10.26 19:45