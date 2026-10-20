מבזק בבלי

איראן: לא נחדש משא ומתן עם ארה"ב עד למילוי שבעת התנאים

יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קאליבאף הודיע כי ממשל טראמפ הפר את מזכר ההבנות והחריף את איומיו, ובכך העמיק את חוסר האמון. לדבריו, איומים ומהלכים צבאיים לא ישפיעו על ההחלטות האסטרטגיות של טהרן. במקביל, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מחסן רזאאי הבהיר כי אפילו כמות קטנה של חומר גרעיני מועשר לא תוצא מאיראן, שכן מדובר בנכס אסטרטגי. רזאאי הדגיש שקיימת הסכמה גורפת באיראן שלא לחדש משא ומתן עד שארה"ב תנקוט צעדים לבניית אמון, ובראשם מילוי התנאים שהציבה טהרן.