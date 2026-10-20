צפון קוריאה פרסמה תמונות של קים ג'ונג און בסיור עבודה
סוכנות הידיעות הממלכתית פרסמה תיעוד של השליט בסיור עבודה, בניסיון להפריך את השמועות על מצבו הרפואי • בתו בת ה-13 מלווה אותו
סוכנות הידיעות הממלכתית פרסמה תיעוד של השליט בסיור עבודה, בניסיון להפריך את השמועות על מצבו הרפואי • בתו בת ה-13 מלווה אותו
המכון הגאולוגי עדכן כי בשעה 11:00 התרחשה רעידה בעוצמה 3.4 • תושבים דיווחו שהרגישו את הרעש | לא דווח על נזקים או נפגעים (בארץ)דוד ישראלי
צה"ל ושב"כ חיסלו השבוע בתקיפה במרחב עזה את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בחמאס, שלקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען ממנו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025. בתקרית נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל. חיסולו מהווה סגירת מעגל משמעותית באוגדה 162 - הלוחמים נפלו תחת פיקוד האוגדה, וכעת חטיבת האש 215 הכפופה לה חיסלה את המחבל. המחבל פעל לאורך המלחמה באופן שיטתי נגד כוחות צה"ל ברצועה, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.צוות בבלי
בלילה שבין מוצאי שבת לראשון יוזז השעון שעה אחורה • שעת שינה נוספת, אך שקיעה מוקדמת יותר • כל הפרטים על המעבר והשפעתויאיר טל
יותר מ-850 קלפיות נפרסו בכל הגזרות, כולל 200 קלפיות ניידות • המטרה: לאפשר לכל חייל לממש את זכות ההצבעה, גם במהלך פעילות מבצעיתיאיר טל
חוקר בכיר: הפערים תהומיים, הסבירות לחזרה להסלמה גבוהה מאוד • ביקור מפקד צבא פקיסטן בטהראן עם הצעת פשרה לא הניב פריצת דרך • איראן דורשת שחרור כספים מוקפאים, הכרזה על סיום המלחמה והפסקת התערבות אמריקניתאליהו לוי
הפרשן הפוליטי הכחיש בתוקף דיווחים על ישיבה משותפת עם איזנקוט • "הקניבליזציה בגוש הימין ראויה לגינוי"דוד קליין
כינוס פגרה חריג של ועדת הכספים הופך לשדה קרב • הליכוד מעביר סעיף 46 בגיבוי האופוזיציה | המערכה שהותירה את החרדים מבודדים (פוליטי מדיני)דוד קליין
הרכב שופטים יתכנס בצהריים לדון בדרישת הרפורמים • העותרים: 'הפיקוח נעשה רק על הנייר' | החשש החרדי מהתערבות בתכני הלימוד (חדשות חרדים)ישראל לוי
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