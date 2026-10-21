צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל שתכנן פיגוע בו נהרגו 4 חיילים בספטמבר
צה"ל ושב"כ חיסלו השבוע בתקיפה במרחב עזה את המחבל מוסא עבד מחמד חמודה, מחבל נוח'בה בחמאס, שלקח חלק בתכנון פיגוע השלכת המטען ממנו נהרגו ארבעה לוחמי צוות טנק מגדוד 52 ב-8 בספטמבר 2025. בתקרית נהרגו סגן מתן אברמוביץ, סמל עמית אריה רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל ז"ל. חיסולו מהווה סגירת מעגל משמעותית באוגדה 162 - הלוחמים נפלו תחת פיקוד האוגדה, וכעת חטיבת האש 215 הכפופה לה חיסלה את המחבל. המחבל פעל לאורך המלחמה באופן שיטתי נגד כוחות צה"ל ברצועה, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.