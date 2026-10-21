פעיל חמאס נוסף מת במנהרות רפיח לאחר שנה וחצי
עזתים מדווחים על מותו של פעיל חמאס נוסף במנהרות רפיח - הרביעי בימים האחרונים. מדובר בסיף א-דין קשטה, שנעדר במשך שנה וחצי לפני שמשפחתו קיבלה הודעה על מותו במנהרות.
עזתים מדווחים על מותו של פעיל חמאס נוסף במנהרות רפיח - הרביעי בימים האחרונים. מדובר בסיף א-דין קשטה, שנעדר במשך שנה וחצי לפני שמשפחתו קיבלה הודעה על מותו במנהרות.
רשת CNN דיווחה כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באיראן באמצעות פצצת MOAB - "אם כל הפצצות". הרשת ציינה כי האפקטיביות של הפצצה בתקיפת אתרי גרעין תת-קרקעיים כמו זה שבהר המכוש באיראן מוטלת בספק. בתגובה, דובר משמרות המהפכה האיראניים חסין מוהבי אמר: "לארצות הברית יש את 'אם כל הפצצות'. אנחנו נראה להם את 'אבי כל הפצצות', וזה בהחלט יהיה משהו חדש עבורם."צוות בבלי
לפי דיווח רויטרס, ארצות הברית נערכת להורות לחלק מעובדי השגרירויות האמריקאיות במדינות המפרץ ולבני משפחותיהם לעזוב את המדינות שבהן הם מוצבים.צוות בבלי
כוחות הביטחון סיכלו היום שלושה אירועי פרובוקציה ביהודה ושומרון תחת האמתלה של מסיק זיתים. האירוע המרכזי של הרש"פ בכפר דיר ג'ריר סוכל בזכות מידע מוקדם, בו תכננו להשתתף בכירים ברש"פ. אירוע נוסף סוכל בתרמסעיא ליד רמאללה, בהובלת יהונתן פולק ועשרות פלסטינים ועיתונאים. אירוע שלישי לא מתואם נעצר ליד ביתר עילית, בו השתתפו עשרות משתתפים כולל זרים ומועמד דמוקרטי לקונגרס האמריקאי. המשתתפים הועלו על אוטובוס והאירוע נמנע.צוות בבלי
שני פלסטינים נהרגו ומספר נוספים נפצעו בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופניים חשמליים בצומת א-צנאעה במערב עיר עזה. התקיפה בוצעה לפני זמן קצר.צוות בבלי
כוחות צה"ל קפצו היום (יום ה') למרחב הכפר עוורתא שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח ותיעוד על הצתת קבר. בחסדי השם לא היו נפגעים. הכוחות סרקו אחר חשודים שנמלטו מהמקום טרם הגעתם. שוטרי מחוז ש"י וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי נערכים לכניסה לזירה באבטחת כוח צה"ל, לאיסוף ראיות וגביית עדויות. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע וכוחות הביטחון פועלים בנחישות לאיתור החשודים.צוות בבלי
נשיא צרפת מאשים את טראמפ בהפצת תיעוד מזויף על המהומות במדינה; מנהיג השמאל הצרפתי: "לא אנחנו הסכנה, אלא נתניהו"בבלי
לראשונה מאז פברואר ייפגשו נציגי שלוש המדינות • השיחות צפויות להתחיל בנובמבר באבו דאבי • המחלוקות על שטחים וערבויות ביטחון נותרו בעינןבבלי
יו"ר עמך ישראל מסרב לפרוש מהמירוץ ומתאר לחצים כבדים: הטרדות, חוקרים פרטיים, פולסה דנורא • "יתנו — יקבלו, לא יתנו — לא יקבלו"בבלי
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