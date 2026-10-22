מבזק בבלי

איראן מתכוננת למתקפה ישראלית-אמריקאית ומאיימת על יעדים פוליטיים

גורם ביטחוני איראני מסר לסוכנות פארס כי טהרן יוצאת מנקודת הנחה שמתקפה אמריקאית-ישראלית היא עובדה מוגמרת. לדבריו, מנהיגי איראן הגיעו למסקנה שהמדיניות האמריקאית במזרח התיכון מוכתבת מתל אביב, וכי ישראל אינה מאפשרת לארה"ב להגיע לפתרון דיפלומטי. הגורם הוסיף כי בציבור האיראני גוברים הלחצים לנקוט פעולה נחרצת לשבירת המצור. "אם תפרוץ מלחמה נרחבת ויבוצעו חיסולים, תקיפת יעדים פוליטיים אמריקאיים וגורמים נוספים המעורבים במלחמה תיחשב לפעולה לגיטימית" נאמר.