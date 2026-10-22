מבזק בבלי

טראמפ: המלחמה נגד איראן אחד הדברים הגדולים שעשיתי

בתגובה לשאלת עיתונאית האם הוא מתחרט על היציאה למלחמה נגד איראן, השיב הנשיא לשעבר דונלד טראמפ: "אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים ביותר שעשינו".