בבלי
מבזק בבלי

ארה"ב מפנה כוחות צבא ודיפלומטים מהמזרח התיכון

רשת NBC מדווחת על פי מקורותיה כי ארה"ב מפנה כוחות צבא ודיפלומטים מהמזרח התיכון, בעקבות איומים באזור. הפינוי מתבצע בזמן שנשיא ארה"ב שוקל תקיפה באיראן.

צוות בבלי בבלי
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11:29
ביום עדותו החמישי במשפט

מנדלבליט: על מתנות כאלה לא פותח חקירה פלילית

עו"ד חדד הציג למנדלבליט דברים שאמר ב-2016 על מתנות לנתניהו. היועמ"ש לשעבר התקשה לשחזר את פרטי ההקלטות שהוצגו לו, אך הבהיר: אישרתי לבדוק חשדות לקבלת טובות הנאה מאנשי עסקים

דוד קליין
11:28
אזהרה דחופה לציבור

משרד הבריאות סגר את נחלי הצפון: זיהום חמור במים

דיגום מים חשף רמות חיידקים גבוהות פי 2-3 מהמותר בנחל הירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון ועוד • משרד הבריאות: הכניסה למים עלולה להיות מסוכנת

יאיר טל
11:19
ניתוח כלכלי

מאחורי ההבטחה: כך תוכנית התפילין של דרעי תזרים מאות מיליונים לעולם התורה

הבטחת יו"ר ש"ס להעניק תפילין לכל נער בן 13 תדרוש 1,500-2,500 סופרי סת"ם • תקציב של 147 מיליון ש"ח בשנה, רובו ישירות לבעלי מלאכה | פתרון פרנסה ייחודי לעולם הכוללים (פוליטי מדיני)

10:42
בנוסף כינה אותו "טינופת"

האשים את דובר צה"ל לשעבר בהסגרת חיילים – וישלם ביוקר

פעיל ימין פרסם ברשתות החברתיות האשמות חמורות נגד דובר צה"ל לשעבר, שלפיהן הסגיר חיילים לחקירה בברזיל. בית המשפט דחה את טענתו לתביעת השתקה וחייב אותו בפיצויים

דוד ישראלי
10:36
בבלי

פעיל אנטי-ישראלי שוחרר מהמעצר שעות לאחר מעצרו

אנדריי חרז'נובסקי, פעיל רוסי אנטי-ישראלי המחזיק באזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, שוחרר אתמול מהמעצר שעות ספורות לאחר שנעצר. חרז'נובסקי נעצר במהלך פרובוקציה ליד הכפר א-טיבה, והוא פעיל הידוע בתקיפת ישראל בשטחי יהודה ושומרון ובהוצאת דיבה ברשתות החברתיות. לאחר שחרורו לעג: "זה המעצר הטיפשי ביותר בחיי". הוא נאסף מתחנת המשטרה ברכב פלסטיני על ידי חבריו האנרכיסטים. חרז'נובסקי קיבל אזרחות ישראלית לאחר שנמלט מרוסיה בעקבות המלחמה עם אוקראינה.

צוות בבלי
10:14
התקפה חריגה לקראת הבחירות

כ"ץ מאשים את האופוזיציה: כל פיגוע יירשם על שמם

שר הביטחון במתקפה חריפה על לפיד, בנט וגולן: מטילים דופי בשיקולינו להזהיר מאיומים ופוגעים בהרתעה • "צה"ל ערוך לפעולות מניעה והגנה מול איראן ושלוחיה"

משה כץ
10:13
הקיץ חוזר לביקור

שרב לפני השבת: עלייה בטמפרטורות ורוחות חזקות

היום החום מתחיל לעלות עם רוחות ערות ואובך בדרום; מחר תחול הכבדה נוספת וייעשה שרבי ברוב האזורים, לצד רוחות מזרחיות חזקות בבוקר | בשבת קודש: הטמפרטורות ירדו בחוף ובשפלה

בבלי
10:12
הבטחת בחירות

דרעי מבטיח: המדינה תעניק טלית ותפילין לכל ילד בן 13

יו"ר ש"ס מתחייב להעביר תוכנית חדשה בממשלה הבאה • כל ילד בהגיעו לגיל 13 יקבל במתנה זוג תפילין וטלית | תגובה להצהרות השמאל נגד הדת במרחב הציבורי (חדשות חרדים)

דוד קליין
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