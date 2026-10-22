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טראמפ: משהו עתיד לקרות עם איראן בקרוב מאוד

הנשיא טראמפ הצהיר כי ארה"ב אינה מנהלת משא ומתן עם איראן וכי "משהו עתיד לקרות בקרוב מאוד". לדבריו, "רוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות... נראה מה יהיה".