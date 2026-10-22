טראמפ: משהו עתיד לקרות עם איראן בקרוב מאוד
הנשיא טראמפ הצהיר כי ארה"ב אינה מנהלת משא ומתן עם איראן וכי "משהו עתיד לקרות בקרוב מאוד". לדבריו, "רוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות... נראה מה יהיה".
הנשיא טראמפ הצהיר כי ארה"ב אינה מנהלת משא ומתן עם איראן וכי "משהו עתיד לקרות בקרוב מאוד". לדבריו, "רוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות... נראה מה יהיה".
עו"ד חדד הציג למנדלבליט דברים שאמר ב-2016 על מתנות לנתניהו. היועמ"ש לשעבר התקשה לשחזר את פרטי ההקלטות שהוצגו לו, אך הבהיר: אישרתי לבדוק חשדות לקבלת טובות הנאה מאנשי עסקיםדוד קליין
דיגום מים חשף רמות חיידקים גבוהות פי 2-3 מהמותר בנחל הירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון ועוד • משרד הבריאות: הכניסה למים עלולה להיות מסוכנתיאיר טל
הבטחת יו"ר ש"ס להעניק תפילין לכל נער בן 13 תדרוש 1,500-2,500 סופרי סת"ם • תקציב של 147 מיליון ש"ח בשנה, רובו ישירות לבעלי מלאכה | פתרון פרנסה ייחודי לעולם הכוללים (פוליטי מדיני)
פעיל ימין פרסם ברשתות החברתיות האשמות חמורות נגד דובר צה"ל לשעבר, שלפיהן הסגיר חיילים לחקירה בברזיל. בית המשפט דחה את טענתו לתביעת השתקה וחייב אותו בפיצוייםדוד ישראלי
אנדריי חרז'נובסקי, פעיל רוסי אנטי-ישראלי המחזיק באזרחות ישראלית מכוח חוק השבות, שוחרר אתמול מהמעצר שעות ספורות לאחר שנעצר. חרז'נובסקי נעצר במהלך פרובוקציה ליד הכפר א-טיבה, והוא פעיל הידוע בתקיפת ישראל בשטחי יהודה ושומרון ובהוצאת דיבה ברשתות החברתיות. לאחר שחרורו לעג: "זה המעצר הטיפשי ביותר בחיי". הוא נאסף מתחנת המשטרה ברכב פלסטיני על ידי חבריו האנרכיסטים. חרז'נובסקי קיבל אזרחות ישראלית לאחר שנמלט מרוסיה בעקבות המלחמה עם אוקראינה.צוות בבלי
שר הביטחון במתקפה חריפה על לפיד, בנט וגולן: מטילים דופי בשיקולינו להזהיר מאיומים ופוגעים בהרתעה • "צה"ל ערוך לפעולות מניעה והגנה מול איראן ושלוחיה"משה כץ
היום החום מתחיל לעלות עם רוחות ערות ואובך בדרום; מחר תחול הכבדה נוספת וייעשה שרבי ברוב האזורים, לצד רוחות מזרחיות חזקות בבוקר | בשבת קודש: הטמפרטורות ירדו בחוף ובשפלהבבלי
יו"ר ש"ס מתחייב להעביר תוכנית חדשה בממשלה הבאה • כל ילד בהגיעו לגיל 13 יקבל במתנה זוג תפילין וטלית | תגובה להצהרות השמאל נגד הדת במרחב הציבורי (חדשות חרדים)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ