בבלי
מבזק המלחמה באוקראינה

ד"ש לטראמפ: פוטין הפציץ את קייב ב-21 טילים בליסטיים

שעות אחרי המגעים המדיניים עם שליח טראמפ, רוסיה תקפה את הבירה האוקראינית בשלושה גלים; שני הרוגים לפחות. זלנסקי: "מוסקבה לא שינתה את גישתה למלחמה"

אריה לוי בבלי
ד"ש לטראמפ: פוטין הפציץ את קייב ב-21 טילים בליסטיים
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