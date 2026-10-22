מבזק המלחמה באוקראינה

ד"ש לטראמפ: פוטין הפציץ את קייב ב-21 טילים בליסטיים

שעות אחרי המגעים המדיניים עם שליח טראמפ, רוסיה תקפה את הבירה האוקראינית בשלושה גלים; שני הרוגים לפחות. זלנסקי: "מוסקבה לא שינתה את גישתה למלחמה"