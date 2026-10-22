פחות משבוע לבחירות: בג"ץ מפתיע את המפלגות
ההחלטה התקבלה ברוב דעות כנגד דעת השופט מינץ • פגיעה בהיערכות המפלגות לקראת יום הבחירות | השופט כבוב: "הבדל מהותי מעדכון ארבע פעמים ביום" (חוק ומשפט)
ההחלטה התקבלה ברוב דעות כנגד דעת השופט מינץ • פגיעה בהיערכות המפלגות לקראת יום הבחירות | השופט כבוב: "הבדל מהותי מעדכון ארבע פעמים ביום" (חוק ומשפט)
הנשיא האמריקני במתקפה חריפה על המשטר בטהראן • הם מנסים להעלות את מחיר הנפט לקראת הבחירות • דיווח: תוכניות מבצעיות לתקיפה נרחבת הושלמובבלי
סקר 'ישראל היום' חמישה ימים לפני הקלפיות: 'ביחד' מזנקת ל-14 מנדטים • ליברמן צונח ל-7 • גוש נתניהו תקוע ב-50 מנדטים, רחוק מ-61 • ש"ס בשיא עם 8 מנדטיםבבלי
דיווח: האדמו"ר מסרב לחתום על הקול קורא המסורתי של מועצת גדולי התורה החסידית • ביהדות התורה מסבירים: הקול קורא יפורסם בשם כל המועצת שכוללת גם את הרבי מגורבבלי
רוכבת אופניים חשמליים החליקה ונחבלה קשות בראשה ביישוב יצהר • צוותי החירום ביצעו החייאה בזירה ופינו אותה במסוק לבית החולים בלינסוןבבלי
מתחקור ראשוני של צה"ל עולה כי באירוע הירי במרחב חומש שבחטיבת שומרון, אזרח ישראלי זיהה ככל הנראה חשוד חמוש ושמע ירי שמקורו לא פיגוע. האזרח ירה לעבר מקור שמיעת הירי. כוחות צה"ל מבצעים סריקות אחר חמושים במרחב.צוות בבלי
צה"ל מסר כי התקבל דיווח על ירי במרחב חומש שבחטיבת שומרון. הפרטים נבדקים וכוחות צה"ל הגיעו למקום.צוות בבלי
תושב בני ברק כבן 30 נאשם שהצית במכוון בניין בן שלוש קומות ברחוב הרב משולם ראט. הלהבות התפשטו למרפסות ולדירות, הדיירים נמלטו בבהלה ונזק כבד נגרם. בפרקליטות טוענים כי המעשה תוכנן מראשמשה כץ
ניתוח מפורט של פוטנציאל ההצבעה החרדי בבחירות 2022 • 25,000 נשארו בבית ו-62,000 הצביעו למפלגות כלליות | המחיר הכבד של אדישות ופיזור קולות (חדשות חרדים)דוד קליין ודוד ישראלי
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