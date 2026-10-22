טראמפ מאשים את איראן: "75 אלף מפגינים נהרגו"
הנשיא האמריקני במתקפה חריפה על המשטר בטהראן • הם מנסים להעלות את מחיר הנפט לקראת הבחירות • דיווח: תוכניות מבצעיות לתקיפה נרחבת הושלמו
הנשיא האמריקני במתקפה חריפה על המשטר בטהראן • הם מנסים להעלות את מחיר הנפט לקראת הבחירות • דיווח: תוכניות מבצעיות לתקיפה נרחבת הושלמו
התפרעות משטרתית חסרת רסן בישיבות המיינסטרים באלעד | עצרת הבחירות של דגל התורה | הנציג הספרדי בצבע שחור פורש | הגר"ד לנדו בפגישה עם החרדים המודרנים | הבטחת הבחירות של ש"ס: תפילין לכל ילד | הדרמה בישיבת קפלן (מעייריב)איצלה כץ
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במרחב ח'אן יונס שברצועת עזה וחיסלו את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ארגון הטרור "ועדת ההתנגדות העממית" בח'אן יונס. הארגון הפלסטיני, שהוקם בשנת 2000 ומקושר לחמאס, חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניות, לקח חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר ורצח וחטף אזרחים וחיילים. המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיווה.צוות בבלי
סקר 'ישראל היום' חמישה ימים לפני הקלפיות: 'ביחד' מזנקת ל-14 מנדטים • ליברמן צונח ל-7 • גוש נתניהו תקוע ב-50 מנדטים, רחוק מ-61 • ש"ס בשיא עם 8 מנדטיםבבלי
דיווח: האדמו"ר מסרב לחתום על הקול קורא המסורתי של מועצת גדולי התורה החסידית • ביהדות התורה מסבירים: הקול קורא יפורסם בשם כל המועצת שכוללת גם את הרבי מגורבבלי
רוכבת אופניים חשמליים החליקה ונחבלה קשות בראשה ביישוב יצהר • צוותי החירום ביצעו החייאה בזירה ופינו אותה במסוק לבית החולים בלינסוןבבלי
מתחקור ראשוני של צה"ל עולה כי באירוע הירי במרחב חומש שבחטיבת שומרון, אזרח ישראלי זיהה ככל הנראה חשוד חמוש ושמע ירי שמקורו לא פיגוע. האזרח ירה לעבר מקור שמיעת הירי. כוחות צה"ל מבצעים סריקות אחר חמושים במרחב.צוות בבלי
צה"ל מסר כי התקבל דיווח על ירי במרחב חומש שבחטיבת שומרון. הפרטים נבדקים וכוחות צה"ל הגיעו למקום.צוות בבלי
תושב בני ברק כבן 30 נאשם שהצית במכוון בניין בן שלוש קומות ברחוב הרב משולם ראט. הלהבות התפשטו למרפסות ולדירות, הדיירים נמלטו בבהלה ונזק כבד נגרם. בפרקליטות טוענים כי המעשה תוכנן מראשמשה כץ
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