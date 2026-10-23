שני מחבלים חוסלו בפיגוע הירי בצומת יהודה

בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול (יום ה') בתקיפת כטב"מ את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. החיסול בוצע מעט אחרי השעה 13:00 באזור קרארה בצפון ח'אן יונס. דיאב שימש חבר בהנהגה המרכזית של ארגון הטרור, שבעבר חטף את גלעד שליט בשיתוף עם חמאס. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים. לאורך המלחמה הארגון ביצע מתווי טרור רבים נגד כוחותינו בשיתוף פעולה עם חמאס.