לימוד הדף היומיהדף היומי: מסכת בכורות דף ל"א עם הרב מילצקישיעור הדף היומי במסכת בכורות דף ל"א עם הרב בנימין מילצקי • השיעור משודר מדי בוקר ב'קול חי' ומוגש לציבור הלומדיםבבבלי | 09:54הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.הדף היומיהרב בנימין מילצקימסכת בכורותהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)להצטרפות לקבוצת הוואטסאפתוכן שאסור לפספס:הדף היומי בבכורות דף כ"ט • 3 שפותבבלי|17.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף כ"ז – הרב מילצקיבבלי|15.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף כ"ה – הרב מילצקיבבלי|13.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדף היומי: בכורות דף כ"ד – הרב מילצקיבבלי|12.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי: בכורות דף כ"ג – הרב מילצקיבבלי|11.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודםהדף היומי בכורות כ"ב • בשלוש שפותבבלי|10.10.26שחינם: פגישה עם מומחה זכויות ללא עלותאסף מגידו|מקודם
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