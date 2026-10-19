לימוד הדף היומי

הדף היומי: מסכת בכורות דף ל"א עם הרב מילצקי

שיעור הדף היומי במסכת בכורות דף ל"א עם הרב בנימין מילצקי • השיעור משודר מדי בוקר ב'קול חי' ומוגש לציבור הלומדים