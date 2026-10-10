הדף היומי בהגשת הרב וסרמן

השיעור בעברית – מסכת בכורות דף כ"ב:

הרב נפתלי וסרמן מגיש את הדף היומי בפורמט ממוקד של עשר דקות, המאפשר ללומדים לעמוד על עיקרי הסוגיה בזמן קצר. השיעור בעברית מיועד לציבור הלומדים דף יומי הדובר עברית, ומציג את תוכן הדף בצורה בהירה ונגישה. דף כ"ב במסכת בכורות ממשיך בסוגיות הלכתיות הנדונות במסכת, העוסקת בדיני בכורות בהמה ובאדם. השיעור מתמקד בנקודות המרכזיות של הדף ומאפשר חזרה יעילה על החומר הנלמד.

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השיעור באידיש – מסכת בכורות דף כ"ב:

שני מפגינים נפצעו מרימוני הלם בירושלים בבלי | 08.10.26

עבור הציבור הדובר אידיש, מוגש אותו שיעור בשפת האידיש. הרב וסרמן מעביר את תוכן הדף באותה שיטה ממוקדת, תוך שמירה על הבהירות והנגישות המאפיינות את סדרת השיעורים שלו.

השיעור באידיש מאפשר ללומדים רבים בציבור החרדי לקבל את תוכן הדף בשפת האם שלהם, ומקל על ההבנה וההטמעה של הסוגיות ההלכתיות המורכבות.

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השיעור באנגלית – מסכת בכורות דף כ"ב:

השיעור באנגלית מיועד לציבור הלומדים דף יומי בעולם כולו. הרב וסרמן מעביר את אותו תוכן בשפה האנגלית, תוך שמירה על רמת הפירוט והבהירות.

הפורמט של עשר דקות מאפשר גם ללומדים עסוקים לשלב את לימוד הדף היומי בשגרת יומם, ולקיים את המצווה היומית של לימוד התורה בצורה יעילה וממוקדת.