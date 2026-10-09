כוחות הצלה בזירה באומן ( צילום: איחוד הצלה )

פרשה קשה ומטלטלת ממשיכה להעסיק את הציבור החרדי, חודש ימים לאחר מותו הטראגי של ר' יצחק אלמקייס ז"ל, תושב לונדון בן 44 ואב לשבעה ילדים יתומים, שגופתו נמצאה בערב ראש השנה תשפ"ז מוטלת ביער סמוך לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה.

על גופת המנוח נמצאו סימני חבלות קשים, והחשד המרכזי הולך ומתחזק כי מדובר ברצח ולא באירוע רפואי. משטרת אוקראינה פתחה בחקירה ובדקה כמה כיוונים אפשריים, ביניהם איומים מצד גורמים מקומיים, התנגשות עם שוטרים, או נפילה קורבן לכנופיית מתחזים. למרות שחלף כבר חודש מאז המקרה, הגופה עדיין לא שוחררה לקבורה בשל סבך משפטי והלכתי חריג: המשטרה המקומית באוקראינה מוכנה לשחרר את הגופה לקבורה ולסגור את התיק; לעומת זאת, חברת הבלשים הפרטית המלווה את החקירה דורשת בתוקף להמשיך במאמצים לאתר את הרוצח, מהלך הכרוך בהשארת הגופה במקרר ואי שחרורה המיידי לקבורה. בשל השאלה ההלכתית הסבוכה והתקדימית, פנה עסקן זק"א בחו"ל, נחמן דיקשטיין, בשאלת חכם דחופה אל הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס שליט"א, דומ"ץ סאטמאר באנטוורפן. בפנייתו הציג את מלוא הנתונים: המשטרה מוכנה למסור את הגופה ללא חקירה נוספת, אך חברת הבלשים מתעקשת לחקור ולחפש את הרוצח. השאלה המרכזית שהוצגה בפני הדיין היא האם מותר להלין את המת כדי להשתדל למצוא את מי שרצח אותו, כאשר ישנם סיכויים אמיתיים להגיע אליו. שני מפגינים נפצעו מרימוני הלם בירושלים בבלי | 08.10.26 הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס בחן את הסוגיה לעומקה לאור מקורות הפוסקים, והשיב בתשובה הלכתית מנומקת.

הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס שליט"א ( צילום: ארכיון )

בפתח דבריו ציין הרב את המובא במדרש רבה על חומרת איסור הלנת המת, ומביא את המעשה המסופר שם על שני אחים שהרג אחד מהן את חבירו, ודמו של הנרצח היה תוסס בכל יום עד שנעשתה נקמה מן הרוצח.

בהמשך מביא הרב את דברי ספר חסידים, המחדש כי כל זמן שלא נעשית נקמה מן הרוצח, אין מנוחה לנרצח.

מנגד, דן הרב אודות כמה וכמה פוסקים המסתייגים מללמוד הלכה מתוך דברי אגדה, וכשלעצמו יש איסור חמור בהלנת המת. ברם, הרב מכריע כי במקום שישנו עניין של סכנת נפשות — שכן הרוצח מסתובב חופשי ועלול להרוג גם אחרים, "ובוודאי במקרה הזה שכנראה הרוצח הוא מחבורת הריקים הידועים" — יש מקום גדול להקל ולהתיר את הדבר לצורך הצלת חיים ומניעת פשיעה נוספת.

לאחר שקלול כלל המקורות והנתונים המדויקים בשטח, פסק הדיין הנודע באופן חד משמעי כי מותר להלין את המת לצורך זה.

מכתבו של הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס שליט"א בנושא הלנת המת באומן ( צילום: באדיבות המצלם )

פסיקה זו מעניקה כעת הכרעה הלכתית ברורה בסוגיה הכואבת, ומאפשרת את עיכוב הקבורה לטובת מיצוי החקירה ולכידת הרוצח.