יום רביעי י' בחשוון

הדף היומי: מסכת בכורות דף ל"ג עם הרב מילצקי

שיעור הדף היומי של הרב בנימין מילצקי במסכת בכורות, המשודר מדי בוקר ב'קול חי' • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל