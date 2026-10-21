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יום רביעי י' בחשוון

הדף היומי: מסכת בכורות דף ל"ג עם הרב מילצקי

שיעור הדף היומי של הרב בנימין מילצקי במסכת בכורות, המשודר מדי בוקר ב'קול חי' • השיעור נלמד לרפואתם השלמה של פצועי וחולי עם ישראל

הדף היומי

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הדף היומיקול חיהרב בנימין מילצקימסכת בכורות

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