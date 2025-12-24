ארה"ב הנפיקה איסור כניסה נגד השר לשעבר בממשלת צרפת ובכיר באיחוד האירופי תיירי ברטון, שלחם נגד תופעות פסולות ברשת | ברטון הוא גם זה ששיגר מכתב התראה למארק צוקרברג על התכנים הבעייתיים לטעמו בפייסבוק | רק לאחרונה נקנס אילון מאסק בקנס בלתי נתפס של 120 מיליון יורו על ידי האיחוד האירופי (חדשות)
בית המשפט המחוזי קבע כי חשיפת פרטי תובע במסמך שהוגש בהליך פומבי אינה פגיעה בפרטיות אף אם הפרסום נעשה ברשת החברתית | השופט ביטל פסק דין קודם שחייב את המפרסם בפיצוי של 10,000 שקלים וקבע כי "התובע בחר להגיש את פרטיו ביוזמתו" ולכן הפרסום מותר (בארץ)