מכה משפטית חריגה נחתה על חברת מטא, שבבעלותה פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ: שופט במדינת ניו מקסיקו שבארצות הברית הורה לחברה לשלם קנס אזרחי בסכום של 25 מיליארד דולר.

הקנס נקבע לאחר שחבר מושבעים הכריע כי החברה הטעתה משתמשים בנוגע לאיסוף מידע אישי ולהגנה עליו, וכן בנוגע למדיניות התוכן שלה.

ההליך המשפטי קשור לפרשת קיימברידג' אנליטיקה, שנחשפה בשנת 2018. במסגרת הפרשה נאסף מידע אישי מכ־87 מיליון חשבונות פייסבוק ללא הסכמה מתאימה של המשתמשים, והמידע שימש לצורכי פרסום פוליטי. חבר המושבעים קבע כי החברה הפרה את חוקי הגנת הצרכן במדינה ביותר מ־43 מיליון מקרים.

הסכום הסופי של הקנס הופחת מסכום ראשוני שעמד על כ־219.5 מיליארד דולר. מטא דחתה את הטענות שהועלו נגדה והודיעה כי בכוונתה לערער על ההחלטה. הכספים, אם הקנס יעמוד בעינו, מיועדים למערכת החינוך של מדינת ניו מקסיקו.

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הקנס מגיע לחברה שרשמה הכנסות שנתיות של כ־201 מיליארד דולר בשנת 2025, לצד רווח נקי של כ־60.5 מיליארד דולר. הקנס שווה לכ־12% מהכנסותיה השנתיות של מטא, או לכ־41% מהרווח הנקי שלה באותה שנה, אם יעמוד במלואו.