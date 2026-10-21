לוחמים אמריקאים מול איראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב לוחמים אמריקאים מול איראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:18

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הגיע השבוע לטהראן – ביקורו הראשון במדינה מאז פרוץ המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן בסוף פברואר. במסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, דיברו השניים על "שיחות טובות", על הצורך לחזור למשא ומתן ועל סדר עולמי רב-קוטבי. אך מאחורי הניסוחים הדיפלומטיים המנומסים, רבים מזהים מסר חד בהרבה.

לברוב הצהיר כי רוסיה מוכנה לסייע במציאת פתרון מקובל למשבר ארוך השנים בין וושינגטון לטהראן. הוא דחה "פעולות חד-צדדיות" של מדינות שונות, קרא להבטיח ביטחון במצרי הורמוז והדגיש את החשיבות של שיתוף פעולה במסגרות כמו בריקס וארגון שנגחאי. עראקצ'י, מצדו, בירך על כל רעיון שיבטיח ביטחון אזורי "ללא נוכחות של גורמים זרים", והאשים את ארצות הברית ואת ישראל באחריות לחוסר הביטחון במצרים וברחבי האזור. "המלחמה שהטילו ארצות הברית והישות הציונית, בנוסף למצור הכלכלי, היא המקור העיקרי לחוסר הביטחון באזורנו", מסר שר החוץ האיראני במסיבת העיתונאים המשותפת.

מצור על איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

אזהרה רוסית מאחורי הקלעים

עד כאן ההצהרות הרשמיות. אבל אנליסטים שבחנו את הנאמר – הן בגלוי והן ברמז – מזהים בתמונה משהו שונה לחלוטין: אזהרה רוסית ברורה לאיראן. לפי הערכות אלה, מאחורי הקלעים התגבשה עסקה אסטרטגית בין מוסקבה לוושינגטון – בין פוטין לטראמפ – שבה נדונה סוגיית איראן בתמורה להתקדמות בתיק האוקראיני.

העסקה שינתה את משוואת הכוחות. רוסיה, שזקוקה ליחסים יציבים עם ארצות הברית ולשמירה על אינטרסים רחבים ברחבי העולם, אינה מוכנה עוד לסכן את ההישגים האלה למען משטר שנתפס כמתפורר, מעכב הסדרות ופותח חזיתות דרך שליחים.

המסר ששלח לברוב, על פי אותם אנליסטים, הוא חד וברור: קבלו את התנאים האמריקאיים. אחרת, האסון יגיע מיד לאחר הבחירות בישראל – ולא יחכו אפילו ליום הבחירות בארצות הברית. ודעו לכם: מוסקבה לא תעמוד לצדכם.

לוחמים אמריקאים ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

זו אינה רק הערכה תיאורטית. רוסיה כבר הוכיחה בעבר שהיא יודעת לשקול אינטרסים קרים מול נאמנויות. היא אינה מחפשת מטריה קבועה לבעלי ברית שמעכבים הסדרים. עבור טהראן, המשמעות היא בחירה קשה: ויתור משמעותי – או מלחמה הרסנית ומוחצת ללא תקדים.

הזמן מצטמצם. החישובים השתנו. השולחן התהפך. ביקורו של לברוב בטהראן לא היה רק מחווה של ידידות אסטרטגית – הוא היה תזכורת לכך שבמשחק הגדול של מעצמות, גם הבריתות החזקות ביותר יכולות להתגלות כזמניות.

איראן מקשיחה עמדות

במקביל לביקור הרוסי, טהראן ממשיכה להקשיח עמדות מול המערב. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחסן רזאי, הבהיר כי ארצו אינה מוכנה להוציא תחת פיקוחה חומר גרעיני מועשר, ואף סירבה לחידוש השיחות עם ארצות הברית ללא כניעה מלאה לתנאיה.

"אפילו חלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר לא ייצא מאיראן. החומר יישאר נכס לאומי המיועד לשימוש מקומי בלבד", מסר רזאי במהלך פגישה עם מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר. בהתייחסו לאפשרות של דיאלוג עתידי מול הממשל האמריקני, הבהיר הבכיר האיראני כי המגעים מוקפאים לחלוטין בשלב זה. לדבריו, "לא יתקיים משא ומתן עד שארה"ב תבנה מחדש את האמון באמצעות מילוי התנאים שהציבה איראן".

העמדה הנחרצת של טהראן מגיעה על רקע דיווחים על יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר שנועדה למנוע חידוש העימות בין וושינגטון לטהראן. לפי דיווח שפורסם בעיתון הערבי "אל-ערבי אל-ג'דיד", שתי המדינות הציעו מתווה פשרה הכולל העברת ריבוי של אורניום מועשר לפקיסטן תמורת הקלות בסנקציות.

אך הדברים הברורים של רזאי מעידים כי טהראן דוחה את הרעיון מכל וכל. השאלה היא אם המשטר האיראני מבין את המשמעות של הבחירה שעומדת בפניו – או שהוא מאמין שעדיין יש לו זמן למשחק.